Зампред алтайского правительства Ирина Долгова ушла в отставку

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой. Об этом сообщает пресс-служба краевых властей.
Томенко освободил ее от занимаемой должности и выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост. Он поблагодарил ее за совместную работу.
В правительстве уточнили, что заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.
В должности заместителя председателя правительства Алтайского края Долгова трудилась с октября 2018 года, а до этого была министром здравоохранения региона. С 2012 года руководила управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Перед этим больше 10 лет была директором ТФОМС Алтайского края.
Комментарии
какая досада блин
У нее столько замов, что и без нее все работает.
"Хорошенькая!"
Бухгалтерия "Геофизики" с удовольствием примет её обратно.
Уже к мексиканской границе подтянулась
Трудно восстанавливать то что с бывшим шефом развалили.
Ого! Какие новости в пятницу!!