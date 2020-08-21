Это не отравление. Основной диагноз Навального оказался проще

Главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский раскрыл основной предварительный диагноз политику Алексею Навальному. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам медицинского работника, результаты анализов говорят о том, что в организме пациента нет никаких оксибутиратов и барбитуратов, а также других признаков, которые свидетельствуют об отравлении.
"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы, — уточнил Мураховский. — Основной — это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ".
По его словам, это могло быть вызвано резким понижением сахара в крови во время полета.
"Химический компонент" на одежде и коже оппозиционера о котором заявляли, как о возможном свидетельстве отравления, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика, уточнил врач.
Заявление врача на своей странице в Telegram уже прокомментировала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Вот вы не поверите, но еще вчера я сказала дома, что у Навального, похоже, запущенная гипогликемия. Это когда внезапно резко падает сахар в крови, — написала Симоньян. — У меня бывает такое, когда очень долго не ем. Вдруг ледяной пот градом, дрожь, дикая слабость и понимаешь, что уходишь. Спасает только быстро принятая глюкоза".
Главред уточнила, что по этой причине у нее умерла тетя – она впала в гликемическую кому и не вышла из нее.
Ранее amic.ru писал, что Алексея Навального госпитализировали после того, как ему стало плохо в самолете. Блогер потерял сознание и впал в кому. Для поддержания жизни потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.
Комментарии
Лада и поэтому они всячески упираются отправки его на лечение в Германию.
Ведь там врать не будут и определят, что был яд.
Страна убийц и врачи сообщники.
Да-да*
резко упал сахар в крови
А как Навальный туалетом воспользовался, так падение сахара и вовсе стало фатальным и он как заорёт. Страшное заболевание
У Никиты Исаева тоже сахар пониженный после вагона-ресторана, что только успел сказать "отравили"?
Ефремова траванули, придушили. Сахар пониженный.
Вот вы не поверите, но еще вчера я сказала дома, что у Навального, похоже, запущенная гипогликемия.
Очевидно что сегодня это заставили сказать врачей.