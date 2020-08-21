Против владельцев алтайской молочной компании возбудили уголовное дело

Алтайское предприятие около двух лет производило молочную продукцию без содержания молока и поставляло ее в том числе в больницы и дома престарелых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Компания производила и реализовывала молочную продукцию, на маркировке которой было указано, что в ее составе нет заменителей молочного жира.
Вместе с тем предприятие совсем не закупало молоко, что следует из данных ФГИС "Меркурий". Это стало причиной контрольной закупки 19 образцов молока, творога, сметаны, масла, кефира, "снежка" и ряженки предприятия.
Результаты исследований показали, что в натуральной молочной продукции присутствуют растительные жиры, не заявленные на маркировке (этикетке), что свидетельствует о фальсификаци продукции. Причем, речь идет о полном замещении молока растительными жирами.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".
"Общая сумма ущерба составляет порядка 5 миллионов рублей. В настоящее время полицейскими установлены пять участников группы, в том числе предполагаемый организатор 1980 года рождения", — уточнили в полиции.
У подозреваемых изъяты 1,4 миллиона рублей, три автомобиля, молочная продукция, средства связи и электронные носители.
"Меркурий" – это государственная система, в которую заносят все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, подконтрольные Россельхознадзору. Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края полноценно перешли на систему к ноябрю 2019 года. Всего в прошлом году через "Меркурий" в регионе выдано 53 млн ветеринарных документов, 17,5 млн из них – на молочную продукцию.
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неужели?