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Почти 60 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

, ИА "Амител"
Обошлось без пострадавших
Фото: gruzovikpress.ru

Фото: gruzovikpress.ru

22 августа в доме по адресу Юрина, 204б к. 1, произошел пожар. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и автовышка. 

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что загорелся балкон на первом этаже. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 56 человек, среди которых 12 детей. 

"На тушение огня был подан многофункциональный ствол, проложена магистральная линия. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще 25 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации последствий пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 10 квадратных метров", – рассказали спасатели. 

Причина пожара уточняется. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.08.2020 08:32
Гость.

Ай,молодца! 1-й зтаж,балкон,10 м2- 15 минут на локализацию и ещё 25 минут на ликвидацию!!!!????

23.08.2020 08:35
Гость.

проложена магистральная линия.

Т.е цистерна вообще "сухая"? Грёбаные вы "огнеборцы",пропадём мы с вами!

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