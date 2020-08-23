Почти 60 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

22 августа в доме по адресу Юрина, 204б к. 1, произошел пожар. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и автовышка.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что загорелся балкон на первом этаже. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 56 человек, среди которых 12 детей.
"На тушение огня был подан многофункциональный ствол, проложена магистральная линия. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще 25 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации последствий пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 10 квадратных метров", – рассказали спасатели.
Причина пожара уточняется.
Комментарии
Ай,молодца! 1-й зтаж,балкон,10 м2- 15 минут на локализацию и ещё 25 минут на ликвидацию!!!!????
проложена магистральная линия.
Т.е цистерна вообще "сухая"? Грёбаные вы "огнеборцы",пропадём мы с вами!