Град с перепелиное яйцо выпал на алтайском курорте. Фото и видео

Фото: vk.com/incident22
Отдыхающие делятся фотографиями и видеозаписями крупного града в Республике Алтай. Он выпал в Майминском районе.
"На всесезонном курорте "Манжерок" выпал град размером с перепелиное яйцо", – сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Напомним, специалисты рекомендуют при грозе и граде по возможности не выходить на улицу. В помещении нужно держаться дальше от окон.
Если непогода застала на улице, нужно укрыться в капитальном строении. Лучше не стоять под деревьями, так как велик риск попадания в них молнии.
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