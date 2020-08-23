Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске

Более сотни тысяч людей собрались в столице Белоруссии на акции протеста против результатов президентских выборов, сообщает белорусское издание tut.by.
Собравшиеся на площади Независимости скандируют "Уходи!". Между тем власти республики стянули вооруженные силы в город.
Так, у стелы "Минск – город-герой" военные натянули спираль Бруно (современный вариант колючей проволоки). Журналисты утверждают, что у силовиков в руках боевые автоматы и пулеметы.
Напомним, что уже две недели в Белоруссии продолжаются протесты против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В последнюю неделю к митингующим присоединились и рабочие крупнейших заводов страны, которые отказываются принимать итоги выборов.
Комментарии
100-200 тысяч ... а что делать с остальными 5-6 млн. избирателей? Даже если половине (по барабану) безразлично - есть работа или нет ...