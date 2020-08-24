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Новости

Маркировка домашних животных может стать обязательной в России

, ИА "Амител"
Делать это придется за свой счет
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

Как сообщили в ведомстве, такая мера нужна для снижения уровня распространения заразных болезней питомцев. В настоящее время законопроект об обязательной идентификации животных проходит процедуру согласования, а рассмотрят его до конца нынешнего года.

Маркировку домашних питомцев будут проводить за счет хозяев или "посредством привлечения иных лиц". За нарушение такого требования предусмотрят штрафы от 500 до тысячи рублей.

Ожидается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.08.2020 09:42
месный

А тех кто этот закон двигает уже промаркировали?

24.08.2020 09:47
гость

Бред какой-той, фейк

24.08.2020 09:55
- гость -

о каких заразных болезней идет речь??
ковид?????

24.08.2020 09:56
- гость -

Навязывание допуслуг.

24.08.2020 09:56
- гость -

ога
сейчас промаркируют, типа изза болезней
а потом налог введут
знаем, проходили
так с дачными участками было уже

24.08.2020 09:57
- гость -

идите, докажите, что у меня кот живет.
в квартиру не пущу.
сама не чипирую
кот у меня не больной а домашний, идите лесом

24.08.2020 09:59
ППШариков

Полностью поддерживаю....

24.08.2020 10:15
- гость -

А кто будет чипировать бездомных животных? От них больше вреда и опасностей.

24.08.2020 10:41
- гость -

Так думаю, что если чипа нет, то животное может быть усыплено (если не найдется хозяин в течение определенного времени). В принципе, я не против. Но как с деревенскими животными быть, их там никто не считает, не стерилизует и не прививает.

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