Маркировка домашних животных может стать обязательной в России

Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет, пишут "Известия" со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.
Как сообщили в ведомстве, такая мера нужна для снижения уровня распространения заразных болезней питомцев. В настоящее время законопроект об обязательной идентификации животных проходит процедуру согласования, а рассмотрят его до конца нынешнего года.
Маркировку домашних питомцев будут проводить за счет хозяев или "посредством привлечения иных лиц". За нарушение такого требования предусмотрят штрафы от 500 до тысячи рублей.
Ожидается, что новые нормы вступят в силу с января 2021 года.
Комментарии
А тех кто этот закон двигает уже промаркировали?
Бред какой-той, фейк
о каких заразных болезней идет речь??
ковид?????
Навязывание допуслуг.
ога
сейчас промаркируют, типа изза болезней
а потом налог введут
знаем, проходили
так с дачными участками было уже
идите, докажите, что у меня кот живет.
в квартиру не пущу.
сама не чипирую
кот у меня не больной а домашний, идите лесом
Полностью поддерживаю....
А кто будет чипировать бездомных животных? От них больше вреда и опасностей.
Так думаю, что если чипа нет, то животное может быть усыплено (если не найдется хозяин в течение определенного времени). В принципе, я не против. Но как с деревенскими животными быть, их там никто не считает, не стерилизует и не прививает.