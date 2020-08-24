Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае приближается к 10 тысячам

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 85 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С начала сезона активности этих паукообразных (24 марта) в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 9513 человек, из них 2852 ребенка в возрасте до 14 лет. В Барнауле от укусов пострадали 2914 человек. У 18 жителей региона, в том числе у четырех детей, подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом.
При исследовании особей в 4,7% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,9% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Алтайском крае сохраняется низкая активность клещей, однако риск пострадать от их укусов по-прежнему существует. В связи с этим при выходе на природу специалисты рекомендуют тщательно заправлять одежду и использовать репелленты.
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