Алтайский депутат: край может позволить себе выплаты на детей от 16 до 18 лет

Бюджет Алтайского края может позволить себе единовременные денежные выплаты на детей от 16 до 18 лет. Об этом заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.
"Категория детей от 16 до 18 лет – это достаточно небольшая прослойка, и несправедливо, что в условиях пандемии именно она оказалась совершенно обделена государственной поддержкой", – подчеркнул Молотов.
По словам депутата, фракция планирует выйти с соответствующим законопроектом уже на сентябрьскую сессию краевого парламента.
Ранее стало известно, что по поручению лидера партии Сергея Миронова справедливороссы попытаются добиться выплат на детей 16-18 лет на региональном уровне. Выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться семей, которые не были охвачены ни одной из двух волн, так называемых "путинских" выплат. Право на получение денег предлагается предоставить одному из родителей при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, возраста 18 лет – до 1 августа 2020 года.
Комментарии
Не примут, так слова одни
так за счет пенс.капитала родителей-чеб не платить?вы в курсе что предыдущие выплаты тоже за счет родит.капитала?а шуму-Путин-платит.Ага...ждите.хороший пиарчик,че
Лишь бы работающим пенсионерам не поднимать.
Ну так взял бы и отказался от своих привилегий. А то как справорос или коммунист, так полпулизм на популизме. Край дотационный, но "может себе позволить". А чего, кукарекать будет он, а отвечать-то будет большинство - "едросы не обеспечили".
24.08.2020 11:57
- гость -
Работаюшие пенсионеры не самая необеспеченная прослойка населения, сам такой, знаю. Так что совесть нужно иметь.
А что же про 10000 рублей пенсионерам проговорили и на том и все ?!
Работаюшие пенсионеры не самая необеспеченная прослойка населения,
А вы считаете, что все, кто получил выплаты на детей, это малообеспеченные люди?))