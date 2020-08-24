В мэрии Барнаула назначили нового ответственного за торговлю

Евгений Ноздрачев стал новым председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Ноздрачеву 34 года. Он учился в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова по специальности "Оборудование и технология сварочного производства". В 2016 году также окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Более трех лет Ноздрачев работал начальником сектора маркетинга управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. С 2015 года занимал должности в сфере маркетинга в ООО "Юг Сибири", ООО "Альфа Проект", АО "Барнаульский молочный комбинат".
Комментарии
Судя по послужному списку,парня кто-то снизу подталкивает на должность.
Какая глупость, назначать куратором торговли Сварщика, а почему не гинеколога, и потом хотят получить какойто результат
Стыдно за аул
не смешно совсем
ДА.. Только у нас сварщик возглавляет торговлю
кто кто
шония, если БМК
конечно манегер прям среднего звена
какой то он ... блеклый. чтоле...
бездельник очередной
А без комитета и ответственного никак нельзя? Пропадёт предпринимательство и потребительский рынок?
вот и пожелания с аула человеку поступили, работайте с любовью на здоровье