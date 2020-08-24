Фото: скриншот из видео / Microsoft Flight Simulator 2020
18 августа состоялась премьера авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 2020. Игра примечательна современной графикой и возможностью посетить любую точку на планете Земля – в том числе и Барнаул.
YouTube-блогер Nutbar Games провел стрим, во время которого пролетел по окрестностям ряда российских городов, в числе которых оказалась столица Алтайского края. На видео Барнаул легко узнаваем: можно без труда определить ключевые места города и даже, если повезет, разглядеть собственный дом.
Конечно, Барнаул в игре не передается с точной достоверностью. В некоторых местах здания имеют не тот цвет или этажность. Так, например, известный "Дом под шпилем" на площади Октября оказался без шпиля, а корпус АлтГУ на Молодежной смотрится совсем низким.
Такие погрешности обусловлены тем, что во многом карта в игре сгенерирована не вручную, а нейросетями, которые анализировали данные сервиса Microsoft "Bing Карты".
Microsoft Flight Simulator можно приобрести в Steam. Базовая версия игры стоит 4356 рублей, а за Premium Deluxe придется заплатить 8712 рублей. Игра довольно требовательна к "железу" и месту на диске, поскольку занимает 150 гигабайт.
Комментарии
Карты Гугл? А мы уже ими лет 15 пользуемся! )
Чем такие скрины выставлять, не проще ли дать ссылку на само видео? https://youtu.be/INoa20TAZ0A?t=2692