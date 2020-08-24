Двое детей и трое взрослых погибли после падения в выгребную яму

В Воронежской области пять человек погибли от отравления метаном после падения в выгребную яму, сообщает РИА "Воронеж".
Инцидент произошел 23 августа в одном из частных дворов поселка Воронежского Новоусманского района. Шестеро человек, мужчины 52, 35 и 25 лет, 35-летняя женщина, а также дети восьми и двух лет, упали в выгребную яму. Пятеро из них умерли от отравления метаном до приезда спасателей.
Выживший 52-летний мужчина сейчас находится в отделении токсикологии областной клинической больницы. Состояние пациента врачи характеризуют как тяжелое.
Как именно люди попали в выгребную яму, устанавливают правоохранительные органы. На месте находятся сотрудники полиции, прокуратуры, регионального СУ СКР и глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.
Комментарии
Кто-то кого-то, видимо, спасал.