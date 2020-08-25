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Новости

В Барнауле оштрафовали активистку, которая вступилась за задержанного инвалида

, ИА "Амител"
Мария Пономаренко двое суток провела в спецприемнике
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Барнаульскую участницу субботних акций в поддержку хабаровчан "Покормим голубей" Марию Пономаренко  суд оштрафовал на 10 тысяч рублей по делу об организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка, передает "Сибирь.Реалии".

По словам Пономаренко, 22 августа до начала еженедельной акции ее задержали полицейские и двое суток продержали в спецприемнике, несмотря на двух несовершеннолетних детей, которые остались дома.

Активистка рассказала, что в суде рассмотрели эпизод от 8 августа. По ее словам, тогда полицейский в штатском при попытке задержать пожилого инвалида спровоцировал конфликт, участницей которого и стала Пономаренко, попытавшаяся заступиться за пенсионера.

При этом в протоколе правоохранителя сказано, что женщина "призывала, организовала и провела акцию под лозунгом "Покормим голубей", нарушив при ее проведении общественный порядок. Также подчеркивается, что Пономаренко выкрикивала в адрес полицейского оскорбительные слова "позор" и "позорники", а еще нарушила санитарные нормы.

Активистка, в свою очередь, обвиняет сотрудника полиции во лжи. По ее словам, в тот момент старший лейтенант не сообщил, что он работает в полиции и не представился. Также женщина уверяет, что страж порядка ударил ее локтем в грудь, но писать заявление ни она, ни инвалид, которого и пытался скрутить правоохранитель, не стала.

"А полицейский на инвалида заявление написал; уверена, что и мое дело возбуждено с его подачи", – заявила Пономаренко.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.08.2020 08:07
- гость -

"Тогда полицейский в штатском при попытке задержать пожилого инвалида спровоцировал конфликт" - смело, амик.
Наши доблестные полицейские никогда так не делают. Они непорочны как дева Мария

25.08.2020 08:09
Filin

Ну, и на кой она полезла защищать хабаровского чиновника, когда двое детей дома не кормлены-не поены. Алтайские чиновники в чем провинились?

25.08.2020 08:13
- гость -

Пыня боты двинет, куда мусара тиканут ?

25.08.2020 08:16
- гость -


25.08.2020 08:13
- гость -


Тебе чавку чистить.

25.08.2020 08:17
- гость -

Кто-нибудь узнал полицая, как его фамилия ?

25.08.2020 08:19
- гость -

Они только тебе, бабам и детям способны чистить

25.08.2020 08:20
- гость -

Кормильцев голубей вообще надо на 15 суток закрывать за нарушение общественного порядка и пособничество в распространении разного рода инфекций.

25.08.2020 08:21
- гость -

filin, "....... когда они пришли за мной ....." обрывок из цитаты Мартина Нимёллера

25.08.2020 08:24
- гость -


25.08.2020 08:16
- гость -
Это пока на силовиках форма, они смелые, а уволят из структур, сразу всю свою удаль себе в зад засунут. Посмотрите видео, как силовики от десантников ломятся в разные стороны.

25.08.2020 08:27
- гость -


25.08.2020 08:16
- гость -
Полицейские кому то чавку чистить??? Да не смешите... Они пластиковых стаканчиков боятся!

25.08.2020 08:28
- гость -

25.08.2020 08:21

Тот, кто хочет участвовать в политической борьбе, не должен прикрываться детьми и инвалидами. Мать - прежде всего мать и думать должна не про Фургалова.

25.08.2020 08:30
- гость -

А эта активистка готова свои нижние губы гвоздями к асфальту приколотить в поддержку Фургала?

25.08.2020 08:55
месный

25.08.2020 08:30
- гость -

А ты свою крайнюю плоть уже прибил во славу пыни и его опг?

25.08.2020 08:56
гость

На видео ни фига не понятно, где там полицейский? И кто на кого напал не понятно. А женщине правозащитный фонд моральный ущерб наверное компенсирует. Главное, чтобы сумма компенсаций всегда была больше штрафов, иначе она не будет этим заниматься. Тогда деньги из западных правозащитных фондов через митингующих будут поступать в российский бюджет

25.08.2020 08:56
- гость -

повезло ей, хорошо никто не ударил этого в штатском, она сама идет и провоцирует толпу

25.08.2020 08:58
- гость -

25.08.2020 08:55
месный

Мясо, у меня нет кумиров. Для меня не авторитетны ни Путин ни Навальный. Так что прибивай свою крайнюю плоть в поддержку здоровья Алеши.

25.08.2020 08:58
- гость -

О том, что ты инвалид или мать двоих детей, нужно помнить до нарушения закона. А так это спланированная провокация, которая должна наказываться ещё строже. Отправлять на общественно-полезные работы - туалеты мыть, и широко освещать это в СМИ - "я/мы уборщик туалетов".

25.08.2020 09:07
- гость -

Молодец Девчонка, побольше бы таких!
А такой суд нам не нужен.

25.08.2020 09:39
Гражданин Мира

Печально все это наблюдать и читать комментарии! Больное общество заслуживает своих руководителей и их прислужников! Катимся в тартарары с огромной скоростью.

25.08.2020 09:49
- гость -

Нет,ну это совсем не дело двое суток в спецприёмнике держать

25.08.2020 09:59
Гость

Голуби все тротуары обосрали и скамейки.

25.08.2020 10:10
Людям в штатском

Тут одного генерала за игнорирование Федерального законодательства приговорили к 10 суткам ареста... (Новиков его фамилия) Посадите его хоть на трое . А то кого садим , а на кого то глаза закрываем

25.08.2020 10:13
житель

гость 8 :08 а у нас свобода слова только для избранных? А полицаи они и есть полицаи.....Бегают в футбол играют и пьют в рабочее время...а ты наверно из них, что нас учишь-шаг вправо шаг влево-расстрел.....

25.08.2020 10:17
Economist

Уважаемые Барнаульцы, если перед вами человек в штатском, в черном наморднике и при этом в руке у него видеокамера, выпущенная в прошлом десятилетии, знайте, это сотрудник полиции, возможно центр Э.

25.08.2020 10:19
Filin


- гость -
filin, "....... когда они пришли за мной ....." обрывок из цитаты Мартина Нимёллера

вахвахвах, смотри ка ты, борцы с фашизмом выискались. Не вы ли про демократию и 100 сортов колбасы скакали в 91? Вы этого хотели, вы это получили, чего теперь плакаете про страшный произвол властей.

25.08.2020 10:27
месный

25.08.2020 10:19
Filin

То что сейчас происходит никакого отношения к демократии не имеет. И где вы видели нормальную колбасу, сплошной фальсификат из хрензанетчего кругом за деньги которые стоит нормальная....

25.08.2020 10:32
ВЕТЕРАН 22RU

Судя по имеющемуся видио орет типичная провокаторша из числа шатунов режима!

25.08.2020 10:36
Filin

То что сейчас происходит никакого отношения к демократии не имеет.

Да ну, а по-моему, демократия в чистом виде. Вы сами себе это выбрали, а теперь, когда отдельные группы "демократических" сил подвинули других, вам это не нравится. Или демократия должна быть такая, как вы себе представляете? Читайте Ленина.

25.08.2020 10:41
- гость -

В том и дело,что такое "демократия"?И почему это слово тянет писать в кавычках? )

25.08.2020 10:45
ВЕТЕРАН 22RU

месный Цитата:"То что сейчас происходит никакого отношения к демократии не имеет"
Ага, давай еще поскачем и демократии станет больше!
Чем выше скачем тем больше демократии, так подпрыгнем, что и до Европы допрыгнем!
Может тебе еще и кружевные трусики нужны?

25.08.2020 10:48
- гость -

силовики от десантников ломятся в разные стороны.-Ну, вот это как раз обе стороны неправы

Сотрудники полиции при охране общественного порядка должны быть в форме и соблюдать " Закон о полиции", прокуратура должна проверить на предмет законности, раз уж видео стало достоянием общественности (должен же быть плюс в том, что все мы теперь везде под видеонаблюдением)

И, конечно, и мать несовершеннолетних детей, и инвалид при участии в несанкционированной акции должны быть готовы к неким мерам пресечения, раз уж законы такие.

А вообще, хабаровчане молодцы, ВСЕ акции совершенно мирные и полиция при этом соблюдает нейтралитет и выполняет функцию, которую и должна выполнять в современном обществе- ОХРАНА общественного порядка от бандюганов и провокаторов. Ей богу гордость за обе стороны.

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