Эксперты назвали самый популярный цвет автомобилей в Алтайском крае

Самый распространенный цвет кузова автомобилей в Алтайском крае – белый. Об этом свидетельствуют результаты исследования данных о продаже транспортных средств за 2020 год от экспертов "Авито Авто".
На втором месте по востребованности в регионе оказались машины серого цвета, на третьем – серебристого, на четвертом – черного, а на пятом – синего. При этом серые авто в первом полугодии 2020 года стали популярнее, чем год назад, а серебристые за это время потеряли в популярности.
В целом по России наиболее популярными оказались черные кузовы, после них – белые. Третье место занимают серебристые, четвертое – серые, а пятое – синие. Кроме того, востребованность набирают и яркие цвета: красный и зеленый заняли шестую и седьмую строчки соответственно.
При этом наименее покупаемыми остаются автомобили голубого цвета – в целом по России они занимают 10-е место, а в Алтайском крае – девятое.
Комментарии
яркие цвета: красный и зеленый - они могут быть и не яркими. есичо.
белый, серый черный - это не новость.
как обычно, новость не новость на амице.
А у меня белая, потому что в наличии была белая, а ждать не хотел. А ещё у большинства производителей белый цвет бесплатный - поэтому его чаще выбирают.
Поэтому больше на цвет машин влияют не предпочтения автомобилистов, а производители и автосалоны
Теперь еще страховка будет влиять. Очень смешно конечно.