ТЭЦ Барнаула и Бийска проверяют из-за сообщений о минировании

Объекты энергетики Барнаула и Бийска обследуют на предмет взрывчатых веществ после нескольких сообщений о минировании. Речь идет о ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, БТСК и "Бийскэнерго".
В УФСБ России по Алтайскому краю уточнили amic.ru, что на ТЭЦ-3 никакой угрозы не обнаружили. Проверки остальных объектов продолжаются. Обследование территории ведется без эвакуации сотрудников предприятий.
Стоит отметить, что ранее аналогичная волна ложных сообщений о минировании прокатилась по Новосибирску. Там сообщали о готовящихся взрывах на ТЭЦ.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 24 августа, в Бийске эвакуировали людей из здания железнодорожного вокзала. Причиной стал забытый кем-то рюкзак. Выяснилось, что никакой опасности для окружающих он не представлял.
Комментарии
На ТЭЦ -3 только если склад самогона могли найти.
Походу визит нового министра не прошол даром