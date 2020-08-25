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Жильцы разваливающегося дома в Барнауле записали обращение к губернатору Томенко

, ИА "Амител"
По словам людей, проводимый ремонт нельзя назвать даже косметическим
Фото: Telegram-канал 'Гражданский патруль'

Фото: Telegram-канал "Гражданский патруль"

Жители дома № 47а по улице 1-й Западной в Барнауле записали видеообращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с жалобой на некачественный капитальный ремонт, сообщает общественная организация "Гражданский патруль".

В 2012 году межведомственная комиссия рассматривала вопрос о признании дома аварийным. Тогда здание не отнесли к этой категории, а повторных заявлений от жильцов не поступало. 

В мае 2020 года в одной из квартир во время восстановительных работ обрушился потолок. В это время хозяйка готовила пищу, и тяжелая штукатурка едва не свалилась ей на голову.

Представители администрации Октябрьского района осмотрели строение и не выявили угрозы жизни и здоровью, связанной с обрушением несущих конструкций. Тогда власти напомнили, что здание включили в муниципальную программу "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы, а в 2020 году межведомственный комитет заключил муниципальный контракт с ООО СК "Эверест" на капитальный ремонт дома.

Однако, по словам местных жителей, проводимые работы даже косметическими можно назвать "с натяжкой". По сообщению "Гражданского патруля", чиновники не реагируют на жалобы жильцов разрушающегося дома, что и заставило их записать коллективное обращение к губернатору Алтайского края.

"На первом этаже сгнили все балки, на втором этаже все несущие конструкции сгнили и рушатся на первый этаж. Мы боимся здесь жить, боимся, что однажды останемся под завалами", – рассказали жильцы.

Как отметил представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг, на соседней улице идет ремонт другого дома, на который направили порядка 30 млн рублей. "Там все работы были проведены качественно. Здесь же происходит нечто иное. Стену, которая рушится, нельзя спасти побелкой. Я не знаю, как это назвать, это все равно, что лечить язву пудрой", – сказал он.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.08.2020 14:43
- гость -

щас им томенка новые квартиры даст

25.08.2020 14:49
- гость -

Адрес, сестра, адрес?(С)

25.08.2020 14:51
Витёк

догонит и еще раз даст)

25.08.2020 15:11
- гость -

Мне кажется они лодку раскачивают и сверхдержавность нашу марают. За ними уже выехали?

25.08.2020 15:12
- гость -

21 век.

25.08.2020 15:18
- гость -

На наружные стены прикрепили утеплитель,смонтируют панели,получится красиво.А то что на первом и втором этаже сгнили балки и несущие внутренние конструкции строителей не колышет...Подождём что скажет товарищ В.Томенко.

25.08.2020 15:37
- гость -

а что потом делать с современными коробками по 15 этажей? Тоже за счет бюджета расселять? Застройщик заработал, а дальше что?

25.08.2020 15:52
- гость -

25.08.2020 15:37
- гость -
Скоро многие поймут, что жить в арендованном жилье дешевле , чем платить ипотеку.

25.08.2020 16:39
- гость -

Ну чё, щас всё наладят.

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