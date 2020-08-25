Сменился богатейший семейный клан России

Семья Ротенбергов признана самым богатым семейным кланом РФ по версии журнала Forbes.
Их общее состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов (в 2019 году журнал оценивал его в 5,18 миллиарда долларов).
Активы Аркадия Ротенберга составили 2,9 млрд, а его брата Бориса – 1,1 млрд. Дети Аркадия Ротенберга, Игорь и Лилия, имеют суммарное состояние в 1,45 млрд.
"Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки – продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому" за 75 млрд рублей", – уточняет издание.
На втором месте находится семья Гурьевых (владельцы "Фосагро" – предприятия по производству удобрений) с совокупным состоянием 5,1 миллиарда долларов. На Андрея Гурьева приходятся активы в 4,7 млрд долларов, а на его супругу – 400 млн долларов.
Тройку замкнула семья Гуцериевых, которая на протяжении нескольких лет лидировала в рейтинге. Их суммарные активы оцениваются в 3,2 млрд долларов, что на 2,5 млрд меньше, чем годом ранее. Резкое падение связывают с обесцениванием проектов в сфере недвижимости из-за коронавирусной пандемии.
Наибольший вклад в эту сумму внес основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев – 2 млрд долларов. Следом идут его сын Саид (930 млн долларов) и брат Саид-Салам (250 млн).
Пятерку дополнили Шаймиевы (2,85 млрд долларов) и Евтушенковы (2,3 млрд).
Комментарии
порадуемся же братья и сестры за этих милых, честных, трудолюбивых и пр. (нужное подчеркнуть, добавить свое) людей! истинных граждан и великих патриотов своей родины!!!
Это говорит только об одном, если ты друг путина ты в шоколада, если нет ты в #овне
вротимберги
есть подозрения, что этот клан с некоторой тревогой наблюдает за Минском
Семья Ротенбергов признана самым богатым семейным кланом РФ по версии журнала Forbes.
Их общее состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов (в 2019 году журнал оценивал его в 5,18 миллиарда долларов).
Могло ли быть такое в СССР ??? На природных госбогаств.
Чо, бандерлоги, завидно?
А мы ЖИЛИ в СССР и пусть был недостаток вещей (не было такого изобилия на полках), но мы были людьми и были уверены за будущее наших детей. А теперь радуемся только богатству друзей Путина и с тревогой думаем о будущем наших детей.
В СССР, чтобы стать начальником отдела надо было лет 10 проработать. А тут из тренера в строители-миллиардеры.
Почему Ротенбергы ботекс не колят?
Спасибо деду за Победу
А мы ЖИЛИ в СССР и пусть был недостаток вещей (не было такого изобилия на полках), но мы были людьми и были уверены за будущее наших детей. А теперь радуемся только богатству друзей Путина и с тревогой думаем о будущем наших детей.
Будущее ваших детей в ваших руках!
25.08.2020 15:34
они могут только сопли жевать
ушанка бы ему пошла
Могло ли быть такое в СССР ??? На природных госбогаств. - забавляют люди с таким мышлением))
И не такое было, просто не было гласности и интернета....
Чо, бандерлоги, завидно?
Да завидно, зараза, что сделаешь. Ладно, утешимся братья и сестры, богатые тоже плачут
Какие молодцы! Это же как работать надо, наверняка даже лошади удивляются. Дай им бог чего до сих пор не дал!