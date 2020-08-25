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Новости

Сменился богатейший семейный клан России

, ИА "Амител"
Семья Гуцериевых уступила лидерство Ротенбергам
Аркадий Ротенберг / Фото: pbs.twimg.com

Аркадий Ротенберг / Фото: pbs.twimg.com

Семья Ротенбергов признана самым богатым семейным кланом РФ по версии журнала Forbes.

Их общее состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов (в 2019 году журнал оценивал его в 5,18 миллиарда долларов).

Активы Аркадия Ротенберга составили 2,9 млрд, а его брата Бориса – 1,1 млрд. Дети Аркадия Ротенберга, Игорь и Лилия, имеют суммарное состояние в 1,45 млрд.

"Состояние Ротенбергов выросло в основном за счет одной крупной сделки – продажи компании "Стройгазмонтаж" государственному "Газпрому" за 75 млрд рублей", – уточняет издание.

На втором месте находится семья Гурьевых (владельцы "Фосагро" – предприятия по производству удобрений) с совокупным состоянием 5,1 миллиарда долларов. На Андрея Гурьева приходятся активы в 4,7 млрд долларов, а на его супругу – 400 млн долларов.

Тройку замкнула семья Гуцериевых, которая на протяжении нескольких лет лидировала в рейтинге. Их суммарные активы оцениваются в 3,2 млрд долларов, что на 2,5 млрд меньше, чем годом ранее. Резкое падение связывают с обесцениванием проектов в сфере недвижимости из-за коронавирусной пандемии.

Наибольший вклад в эту сумму внес основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев – 2 млрд долларов. Следом идут его сын Саид (930 млн долларов) и брат Саид-Салам (250 млн).

Пятерку дополнили Шаймиевы (2,85 млрд долларов) и Евтушенковы (2,3 млрд).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2020 14:51
- гость -

порадуемся же братья и сестры за этих милых, честных, трудолюбивых и пр. (нужное подчеркнуть, добавить свое) людей! истинных граждан и великих патриотов своей родины!!!

25.08.2020 14:52
Гость

Это говорит только об одном, если ты друг путина ты в шоколада, если нет ты в #овне

25.08.2020 14:53
- гость -

вротимберги

25.08.2020 14:53
-гость-

есть подозрения, что этот клан с некоторой тревогой наблюдает за Минском

25.08.2020 14:53
гость

Семья Ротенбергов признана самым богатым семейным кланом РФ по версии журнала Forbes.

Их общее состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов (в 2019 году журнал оценивал его в 5,18 миллиарда долларов).

Могло ли быть такое в СССР ??? На природных госбогаств.

25.08.2020 14:57
- гость -

Чо, бандерлоги, завидно?

25.08.2020 14:59
- гость -

А мы ЖИЛИ в СССР и пусть был недостаток вещей (не было такого изобилия на полках), но мы были людьми и были уверены за будущее наших детей. А теперь радуемся только богатству друзей Путина и с тревогой думаем о будущем наших детей.

25.08.2020 15:00
- гость -

В СССР, чтобы стать начальником отдела надо было лет 10 проработать. А тут из тренера в строители-миллиардеры.

25.08.2020 15:02
- гость -

Почему Ротенбергы ботекс не колят?

25.08.2020 15:19
- гость -

Спасибо деду за Победу

25.08.2020 15:34
- гость -

А мы ЖИЛИ в СССР и пусть был недостаток вещей (не было такого изобилия на полках), но мы были людьми и были уверены за будущее наших детей. А теперь радуемся только богатству друзей Путина и с тревогой думаем о будущем наших детей.

Будущее ваших детей в ваших руках!

25.08.2020 15:57
- гость -

25.08.2020 15:34

они могут только сопли жевать

25.08.2020 15:59
гость

ушанка бы ему пошла

25.08.2020 16:27
- гость -

Могло ли быть такое в СССР ??? На природных госбогаств. - забавляют люди с таким мышлением))

И не такое было, просто не было гласности и интернета....

25.08.2020 16:31
гость


Чо, бандерлоги, завидно?

Да завидно, зараза, что сделаешь. Ладно, утешимся братья и сестры, богатые тоже плачут

25.08.2020 16:35
Порадовали

Какие молодцы! Это же как работать надо, наверняка даже лошади удивляются. Дай им бог чего до сих пор не дал!

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