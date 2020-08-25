Герман Греф может приехать в Барнаул в начале сентября

Председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф может посетить Барнаул. Об этом сообщают источники amic.ru.
Предполагается, что визит Грефа состоится 2 сентября. По информации amic.ru, в Барнауле Герман Греф встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Кроме того, у главы Сбербанка запланирована встреча с руководством отделения банка в регионе. После этого, как ожидается, гость направится в Республику Алтай на стратегическую сессию.
Напомним, что в сентябре 2019 года Герман Греф уже посещал Алтай. Год назад глава Сбербанка открывал новую канатную дорогу на курорте "Манжерок". Тогда Греф обвинил команду бывшего губернатора Республики Алтай Александра Бердникова в хищении средств.
По словам Грефа, региону были выделены федеральные деньги на строительство системы оснежения курорта и очистку озера. Сбербанк провел строительную экспертизу, чтобы выяснить, как использовали эти средства. По ее итогам выяснилось, что большая часть суммы была похищена.
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