В Минприроды объяснили очереди из охотников в Барнауле

Огромные очереди перед зданием Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края за разрешениями на охоту прокомментировали в ведомстве.
Как уточнили amic.ru в пресс-службе Минприроды, были минимум три объективные причины, из-за которых возникло столпотворение. Две из них связаны с пандемией коронавируса.
Во-первых, в связи с профилактикой заболеваемости не было весеннего сезона охоты, что вызвало ажиотаж осенью.
Во-вторых, сохраняются некоторые ограничения на отдых за границей, в связи с чем выбор многих пал в сторону охоты.
В-третьих, в штате нет сотрудников, которые бы занимались исключительно сезонной выдачей разрешений, следовательно, они выполняют и другие функции. Это касается не только Алтайского края, но и других регионов, в которых аналогичная структура.
В ведомстве выразили уверенность, что желание немедленно получить разрешение именно в день открытия сезона охоты на зайцев, лисицу, волка и корсака, а также игнорирование электронных заявлений через портал Госуслуг или ГИС "Охота".
Из тех, кто обратился, используя указанные ресурсы, формируется электронная очередь, в которой охотнику назначают время приема, тем самым освобождая его от необходимости терять время, простаивая в очереди.
"День в день формируется электронная очередь с указанием времени приема в спецпрограмме ГИС "Охота" (как в банке, на почте), — пояснили в краевом Минприроды. — Учитывая популярность данного вида охоты, в охотуправлении принято решение сократить время приема одного посетителя до 10 минут (по регламенту – 20 минут)".
Еще одной причиной очередей в ведомстве назвали миф о том, что обращение в территориальный отдел увеличивает время получения разрешения на охоту. Это утверждение ошибочно, подчеркнули в региональном Министерстве природы.
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