На Алтайский край обрушатся грозы, ливни и град

В Алтайском крае разыграются грозы, град и ливни, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России предупредила о неблагоприятной погоде.
Согласно данным синоптиков, сложные погодные условия прогнозируются ночью 26 августа, особенно в восточных и южных районах. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.
При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.
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