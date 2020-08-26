В Барнауле объявили "охоту" на водителей, не пропускающих пешеходов

ГИБДД Барнаула вместе с дружинниками проведет в среду, 26 августа, профилактическое мероприятие "Пешеход". Об этом amic.ru сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
В ведомстве отмечают, что акция направлена на предупреждение правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также на выявление правонарушений, допускаемых пешеходами.
Отметим, что за непредоставление преимущества пешеходам для водителей предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам грозит значительно меньший штраф – 500 рублей.
Комментарии
Амик на календарь посмотрите 26 это среда
Так в среду или 26?
Пешеходов нормально пропускают, а вот культуре самих пешеходов и велосипедистов стоит уделить внимание
Пропускайте пешеходов и 26-го и в четверг. Не так это и сложно
Меня почему-то никогда не пропускают, так ведь, и задавить могут....
Прям никогда? Странно. Может не там ходите?
Пешеходов нормально пропускают, а вот культуре самих пешеходов и велосипедистов стоит уделить внимание
Да ладно свистеть, в телефоны уткнутся, одним глазом в экран, другим на дорогу. Только сегодня видел, как один пруль на красный проехал.
Пора бы взяться и за велосипедистов. Как подавляющее большинство ездит, это просто шокирует. Гоняют с бешеной скоростью по тротуарам (привет Франку, где велодорожки?), по проезжей части могут двигаться навстречу движению, а езда по пешеходным переходам вообще норма, и когда видишь ведущего велосипед, как положено, просто удивительно становится. Но, поскольку сам велосипедист, не могу не сказать о некоторых водителях, абсолютно неуважительно относящихся к велосипедистам. Слава богу, таких единицы, но любая авария может кончится трагично для того, кто за рулём велосипеда находится. Короче говоря, взаимное уважение на дорогах - основа благополучия.
26.08.2020 07:58
- гость -
потерпите, как собьют такого веловладельца, уже не будут ездить, а кое кто даже никогда больше на этом свете
Амик, в словарь посмотрите. Слово в переносном значении не заключают в кавычки.
кавычки... их просто много на складе завалялось