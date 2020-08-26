Тренер из НБА, звездные игроки и темно-синяя форма. БК "Барнаул" презентовал команду

В новом сезоне Суперлиги-2 вместо "АлтайБаскет" будет выступать новый коллектив – БК "Барнаул". Из-за долгов прошлого руководства клуб, существовавший больше 10 лет, решили закрыть. Перед новой командой стоит задача привлечь болельщиков, играть в яркий баскетбол. 25 августа на базе парка-отеля "Чайка" прошла презентация команды. Журналисты увидели именитых игроков, новую темно-синюю форму и ассистента главного тренера с опытом работы в НБА.
Как рассказал журналистам главный тренер "Барнаула" Евгений Горев, на данный момент команда полностью укомплектована. Наставник и исполнительный директор клуба Виталий Мантлер серьезно поработали на трансферном рынке, и в данный момент в ростере команды пять опытных и достаточно титулованных новичков, а также целая плеяда молодых барнаульцев, пишет "Алтайский спорт".
Также был представлен ассистент главного тренера – Евгений Сорокин. Он работал в "АлтайБаскете" помощником Михаила Терехова в сезоне 2016/17, после чего провел два сезона в московской "Руне-Баскет", где ассистировал сербу Йовану Поповичу. Прошлым летом Евгений стажировался в качестве тренера в Летней лиге НБА в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Вместе с Горевым он будет использовать в работе все самые передовые технологии, которые позволят ресурсы клуба.
Состав клуба в большей степени будет состоять из местных игроков. Самым именитым новобранцем стал 32-летний Андрей Кузёмкин. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Евразийской баскетбольной лиги в составе тульского "Арсенала". Андрею принадлежит рекорд Суперлиги-1 по количеству очков, набранных в матче, который не побит и по сей день. В 2011 году, играя за родной "Локомотив-Сибирьтелеком", в матче против "Металлурга-Университета" он набрал 50 очков.
Что касается формата чемпионата Суперлиги-2, то наиболее вероятен вариант, при котором команды будут проводить спаренные выезды – четыре игры за шесть дней.
Ранее amic.ru сообщал, что у "АлтайБаскета" накопились долги в размере нескольких миллионов рублей. Выполнять финансовые обязательства перед кредиторами и федерацией предыдущее руководство клуба не собиралось. Известно, что Павел Тулин не нашел общего языка с Министерством спорта и со скандалом ушел со своего поста в самом начале года. А закрывать долги бюджетными деньгами в Минспорте посчитали нецелесообразным. По условиям регламента чемпионата страны клубу с долгом нельзя заявиться на новый сезон. Поэтому пришлось срочно создать новое юрлицо БК "Барнаул".
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