Женщина с "розочкой" ночью напала на барнаульских подростков

В Барнауле разыскивают женщину, которая с горлышком от разбитой бутылки напала на подростков, сообщает "Инцидент Барнаул".
Случай произошел в ночь с 21 на 22 августа по адресу Юрина, 194, возле ТЦ "Фаворит". Как рассказала мать одного из подростков, мужчина с женщиной попросили у несовершеннолетних зажигалку. После этого они якобы предъявили удостоверения и стали интересоваться, что подростки делают на улице в такое позднее время.
Ребята попросили вернуть зажигалку, и тогда мужчина напал на одного из них, а женщина, разбив бутылку, подставила ее к почке другого подростка и сказала ему, чтобы тот "не дергался и смотрел драку".
В результате юноша вырвался и побежал на помощь другу, после чего женщина нанесла в спину несколько ударов "розочкой". Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Комментарии
Так они не дрались а занимались вольной борьбой.
рассказала мать одного из подростков, мужчина с женщиной попросили у несовершеннолетних зажигалку
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А мать несовершеннолетних не рассказала, почему это они по ночам шарятся?
и зажигалки им зачем?
и зажигалки им зачем?
Потому что спички детям - не игрушка! Пусть играют зажигалкой.
предъявитель удостоверения с пивком))
Когда эти упыри безмозглые вымрут то, как мамонты вымерли?
Ходят кидаются на людей...
И почему на группы малолеток постоянно кто-то нападает? Мать, конечно, должна любить сына, но верить в подобны россказни...