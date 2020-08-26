Почти 100 домов в Барнауле останутся без горячей воды

В Барнауле 99 домов в разных частях города останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании. В это время рабочие проведут ремонт на тепловых сетях и центральных тепловых пунктах.
Горячее водоснабжение отключат:
- с 8:00 27 августа до 02:00 28 августа в 85 домах на улицах Малахова, Шумакова, Взлетной, Лазурной, Балтийской и в проезде Северном Власихинском;
- с 10:00 27 августа до 10:00 28 августа в 14 домах на проспекте Социалистическом, улицах Песчаной, Димитрова и в переулке Геблера.
Подробную карту отключений можно увидеть ниже.
Кроме того, горячее водоснабжение уже приостановили в семи домах в центре Барнаула. До 9:00 31 августа теплоресурса не будет в многоэтажках по улице Пионеров и проспекту Ленина.
Комментарии
на карте одно, в описании другое.
26.08.2020 13:06
- гость -
на карте одно, в описании другое.
Не переживайте отключат и по карте и по описанию и не 7 домов лишаться воды на 5 суток, да и не на 5 суток, все как обычно!
По снипу работы не должны превышать 2 недели. По факту воду отключают на месяц, потом все равно повторно отключают.