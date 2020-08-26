Суд не стал штрафовать алтайских коммунистов за фотографию на крыльце райкома

Суд прекратил административное производство в отношении коммунистов из Ключевского района, которые сфотографировались с плакатом на крыльце райкома. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского отделения КПРФ в соцсети "ВКонтакте".
В начале августа полицейские обнаружили фотографию коммунистов около помещения, которое занимает Ключевский районный комитет КПРФ, и увидели в этом признаки "нарушения правил проведения массовых мероприятий". В отношении секретаря райкома Татьяны Наймушиной и ее однопартийцев завели административное дело, по которому коммунистам грозил штраф до 150 тысяч рублей.
Однако суд, рассмотрев предоставленные материалы, прекратил дело из-за отсутствия состава правонарушения.
Комментарии
Полицаям заняться больше нечем?
Вот на такую фигню уходят наши налоги. Пасплодил вова армию дармоедов.
То-то.
так раньше завсегда с транспарантами фотались у здания райкома
давайте всех штрафовать еще с 70 -х годов
Что это вообще?!
Это уровень польцаев, срубить палку, отчитаться, и в кусты не отсвечивая, или заниматся собственным бизнесом, служить ....это дураки, там таких не много....
Хотели полицейские "галочку" заработать по быстрому и на халяву, а тут такой облом...
Зарплату они все равно получили за имитацию бурной деятельности!
Но закрадываются сомнения по поводу профессиональной пригодности этих полицейских. Похоже (мое мнение) знание юридических и правовых основ у них почти на уровне плинтуса!