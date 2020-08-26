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Барнаульцы сообщают, что река Пивоварка побелела

, ИА "Амител"
Водоем изменил цвет в районе Павловского тракта и улицы Фурманова

Фото: Евгений Звягинцев / facebook.com

В Барнауле в очередной раз река Пивоварка поменяла цвет, сообщил житель краевой столицы Евгений Звягинцев в Facebook.

Судя по фотографии, вода в водоеме стала мутно-белой. Горожанин отметил, что увидеть реку в новом цвете можно в районе Павловского тракта и улицы Фурманова. Исходит ли от воды неприятный запах, очевидец не уточнил.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Пивоварка меняет цвет. Так, в августе 2018 года жители поселка Кирова сообщали об аналогичном явлении. Тогда в реке были превышены предельно допустимые концентрации титана, фосфат-ионов, СПАВ, а также алюминия и нефтепродуктов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2020 15:30
Прохожий

ТАк вот вы какие, молочные реки....

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