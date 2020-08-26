Барнаульцы сообщают, что река Пивоварка побелела

Фото: Евгений Звягинцев / facebook.com
В Барнауле в очередной раз река Пивоварка поменяла цвет, сообщил житель краевой столицы Евгений Звягинцев в Facebook.
Судя по фотографии, вода в водоеме стала мутно-белой. Горожанин отметил, что увидеть реку в новом цвете можно в районе Павловского тракта и улицы Фурманова. Исходит ли от воды неприятный запах, очевидец не уточнил.
Отметим, что это далеко не первый случай, когда Пивоварка меняет цвет. Так, в августе 2018 года жители поселка Кирова сообщали об аналогичном явлении. Тогда в реке были превышены предельно допустимые концентрации титана, фосфат-ионов, СПАВ, а также алюминия и нефтепродуктов.
Комментарии
ТАк вот вы какие, молочные реки....