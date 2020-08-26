В Алтайском крае открылся центр ядерной медицины

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
26 августа в Барнауле официально заработал центр ядерной медицины Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Это первое в Алтайском крае медицинское учреждение подобного плана, сообщает пресс-служба администрации региона.
Медучреждение укомплектовали современным оборудованием, которое позволяет проводить ежегодно четыре тысячи ПЭТ-исследований, а также пять тысяч исследований на компьютерном томографе и десять тысяч исследований на магнитно-резонансном томографе.
Как подчеркнул губернатор Виктор Томенко, который присутствовал на открытии центра, исследования с использованием ПЭТ-технологий дают высокую точность, что позволяет поставить верный диагноз при исследовании онкологических и других болезней. Глава края также отметил, что услуги медучреждения будут бесплатными для жителей региона, получить которые можно будет по направлениям врачей.
Председатель правления МИБС Аркадий Столпнер также отметил, что центр ориентирован на оказание услуг и на платной основе. Здесь же планируют проверять пациентов из-за рубежа, в частности из Казахстана.
Комментарии
Все конечно хорошо, но дозиметр надо иметь
Есть люди, которым вообще невозможно угодить... Что бы ни было - всё плохо! Госпидя, да как они живут-то с таким настроем, несчастные!