Барнаул занял второе место среди российских городов по росту цен на аренду комнат

С начала 2020 года ставки на аренду комнат в Барнауле выросли на 18%. С таким показателем столица Алтайского края заняла второе место среди крупных городов России, уступив лишь Севастополю с показателем +24,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала "Мир квартир", эксперты которого проанализировали динамику арендных ставок на комнаты в 70 городах страны с населением более 300 тысяч человек.
Так, помимо Барнаула и Севастополя, существенно прибавили в стоимости аренды Пенза (+15%), Волгоград (+14,2%), Мурманск (+12,3%), Якутск (+12,1%), Белгород (+9%) и Астрахань (+8,8%). Примечательно, что в среднем по стране ставки выросли лишь на 1,5% — до 6,7 тысячи рублей в месяц.
В общей сложности с начала года ставки на аренды комнат поднялись в 39 крупных городах. При этом населенными пунктами, в которых стоимость аренды комнат снизилась сильнее всего, стали Магнитогорск (-19,3%), Тольятти (-13,4%), Краснодар (-8,5%), Тверь (-8%), Набережные Челны (-7,7%), Чебоксары (-7,3%) и Казань (-5,2%).
Комментарии
Опять антилидерство!
Пусть власти делают вывод,почему такой огромный спрос на съемное жилье.
значит, раньше было задешево?