Двоих бийчан будут судить за групповое изнасилование подростка

Следственные органы завершили расследование группового изнасилования 17-летней девушки в Бийске, которое произошло в мае 2000 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Когда подросток возвращалась домой с дискотеки, ее догнали двое молодых людей. Применив силу, вопреки ее воле они вступили с ней в половой контакт.
"Ударив несовершеннолетнюю по голове и используя физическую силу для подавления сопротивления, злоумышленники изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", – уточнили в СКР.
Следователям удалось собрать доказательства вины двоих задержанных, несмотря на то, что с момента преступления прошло 20 лет.
Материалы дела переданы в суд. Двоим бийчанам предъявлено обвинение в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением насилия группой лиц по предварительному сговору.
Комментарии
Все больше пасквилей от месной прош-и и КАЛа не ждите,надолго уедут.
теперь их там иметь будут..
от месной прош-и и КАЛа не ждите,надолго уедут
Если это и было, то очень давно, по молодости, местных фургал после такого срока садить уже не реально
Прошел срок давности по этому преступлению.
Суд рассмотрит дело, если дойдет до суда, но приговор вынесен не будет.
Но надо наказать работников следствия и прокуратуры за то, что за 20 лет они не сумели раскрыть дело. Впрочем и их вряд ли удастся наказать в рамках служебной ответственности потому, что с 2000 года они скорее всего уже ушли в отставку по выслуге лет. Вот если бы можно было бы применять служебную ответственность и после выхода в отставку - но на это нудно существенное изменение законодательства.
но приговор вынесен не будет
Но гражданский иск принят будет. С учетом ставки рефинансирования за 20 лет ребят можно разорить, им надо срочно переводить квартиры и машины на родственников
за КАЛ не знаю что у этого пердяшего жижиобразного за душой есть,
а у месной прости-господи только клавиатура залитая собственными испражнениями и монитор,он до сих пор у мамы под юбкой живет и алименты не платит( по молодости залетел)