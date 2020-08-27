Алтайские биологи выпустили на волю 10 краснокнижных ящериц

Фото: пресс-служба АлтГУ
В Павловском районе, неподалеку от Барнаула, биологи выпустили на волю 10 краснокнижных ящериц, сообщает пресс-служба АлтГУ.
Тыкарная круголовка занесена в Красную книгу России. Ящерица имеет довольно много врагов в дикой природе, однако сама абсолютно безвредна.
Как объяснил заведующий лабораторией "Музей природы" АлтГУ Виктор Петров, от привычных жителям региона ящериц вид отличается серым окрасом с вкраплениями, плоской и широкой головой, а также наличием подхвостья у самцов.
"Выпущенные в природу особи сейчас должны обжиться и приготовиться к зимней спячке. Насколько им это удастся, посмотрим весной", – сказал Петров.
В течение нынешней недели биологи планируют выпустить на волю еще десять особей тыкарной кругоголовки в Угловском районе.
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