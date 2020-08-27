Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли первый контрольный матч межсезонья

Хоккеисты "Динамо-Алтай" продолжают подготовку к новому сезону. В среду, 26 августа, барнаульцы на льду "Титов-Арены" в первом контрольном матче межсезонья выиграли у "Красноярских Рысей" со счетом 4:2.
Дублем в составе алтайской команды отметился Кирилл Зиновьев. Еще по одной шайбе в ворота красноярцев забросили Владимир Соболев и Виталий Коньков. Из-за коронавирусных ограничений встреча прошла при пустых трибунах.
В четверг, 27 августа, "Динамо-Алтай" и "Красноярские Рыси" проведут повторный матч на "Титов-Арене". Игра вновь состоится без зрителей и начнется в 13:00. Матч можно посмотреть на официальном YouTube-канале клуба "Динамо-Алтай".
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