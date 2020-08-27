Способов использования регионального маткапитала в Алтайском крае стало больше

27 августа депутаты АКЗС во втором чтении приняли изменения в закон "О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае", сообщает пресс-служба правительства региона.
Законопроект на рассмотрение внес губернатор Виктор Томенко совместно с фракцией "Единая Россия", после чего в июне его одобрили в первом чтении и доработали ко второму совместно с фракцией ЛДПР.
Согласно принятым изменениям, в крае продлен срок предоставления права на региональный материнский капитал в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка или последующих детей до 31 декабря 2026 года.
Также деньги теперь можно потратить на газификацию жилого помещения или на приобретение средств социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество.
Для своевременного предоставления помощи многодетным семьям средства по обоим направлениям можно будет направлять, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.
Комментарии
Инициатива президента о бесплатном подключении домовладений к газу в действии.
По существу: коли меняете опять закон, не проще было бы людям эти несчастные 55387,50 рублей просто отдать без создания бюрократических препятствие? Что касаемо пункта о направлении средств на погашение ипотеки, вот парадокс, край у нас сельский, но брать займы на покупку и строительство у Сельскохозяйственных кооперативов нельзя, про них в законе просто забыли.
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