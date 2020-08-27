В Алтайском крае трое мужчин погибли при попытке слить бензин на АЗС

В одном из сел Третьяковского района в топливном резервуаре автозаправки нашли тела троих мужчин, которые пытались слить ГСМ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Тела 21-летнего, 22-летнего и 26-летнего мужчин обнаружили 27 августа. Следователи выяснили, что сообщники в ночное время пришли на территорию станции, чтобы слить топливо из емкости. Причиной смерти стало отравление нефтепродуктами.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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