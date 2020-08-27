Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске

Новосибирская компания АО "Вкусы Франсе", которой владеет известный артист Жерар Депардье, закрывается.
Информацию подтвердил НГС юрист актера Юрий Мосман. Он уточнил, что фирма продолжит работу, но в другом статусе.
"Закрытие связано с организационно-правовой формой – АО, которое в настоящее время мы находим неудобным. Компания ООО "Вкус Франции" работает в штатном режиме, – пояснил Мосман. – ИП Жерар Депардье Ксавие зарегистрирован в Новосибирске в Ленинском районе, ликвидироваться не собирается, переезжать не собирается, как там зарегистрирован, так там и будет работать".
Ранее amic.ru писал, что зарегистрированный в России бизнес французского актера Жерара Депардье признан пострадавшим от коронавируса и может получить господдержку.
В России предпринимательская деятельность актера классифицируется как "деятель культуры и искусства".
Напомним, известный актер Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, сохранив при этом французское гражданство. В том же году актер зарегистрировался в Саранске. На такую меру он пошел, когда во Франции ввели повышенный налог на доходы состоятельных граждан.
В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года, объяснив это "более выгодным географическим положением". Актер планировал запустить в сибирской столице бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов.
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