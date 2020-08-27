Буквы "Барнаул Орденоносный" восстановят

Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк анонсировал восстановление знаменитых букв "Барнаул Орденоносный", которые демонтировали в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.
"Решение об этом уже принято, – уточнил Франк. – Будет подготовлен эскиз, и с учетом мнения жителей краевой столицы определено место, где их расположат".
Металлоконструкция "Барнаул Орденоносный" была установлена на жилом доме, на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова, в далеком 1980 году. Время было выбрано не случайно – в 1980-м краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания города.
С тех пор "Барнаул орденоносный" прочно засел в сознании горожан как один из символов краевой столицы. Эти буквы отражены на огромном количестве фотографий и открыток с видами города, пережив и позднесоветский период, и лихие 90-е, и "нулевые".
Буквы демонтировали в ноябре 2017 года. В администрации Барнаула объяснили решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан.
Комментарии
Нет других проблем в городе! это самая важная!
Доказать вате что они имеют статус рабов до смешного просто.Достаточно почитать здешние заголовки.И вдуматься в их суть.Поехали!
"россиянам запретили"
"в росии захотели уничтожать"
"путин приказал"
"чиновники не разрешили"
"правительство приняло"
и так далее.
И ни одного заголовка типа
"народ решил"
"люди потребовали"
"жильцы добились"
и тому подобные.
О чем можно говорить дальше если даже родная ватная пресса обращается к народу исключительно в третьем лице множественного числа.Это ли не доказательство.
Возвращение "Барнаул Орденоносный" и орден Октябрьской революции - ТОЖЕ вернуть!
Самое страшное преступление советской эпохи в том, что оно воспитало подонков которые теперь поливают её грязью. Орден заслужил народ и установить на горе у БАРНАУЛ. Дедов на копейку