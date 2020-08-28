Алтай онлайн. Жителей края приглашают в виртуальное путешествие по региону

Путешествие посвящено 75-летию Великой Победы. Команда из блогеров и журналистов проедет по известным и незнакомым местам нашего региона и покажет алтайские глубинки, которых коснулось пламя Великой Отечественной войны.
Журналисты приглашают всех желающих стать участниками проекта в режиме онлайн. В прямых эфирах и видео в Instagram покажут удивительные уголки родного региона и дадут послушать интересные истории о нем.
Более того – в прямом эфире или же в комментариях можно задать свои вопросы и из первых уст узнать о месте, которое впечатлило больше всего. Чтобы следить за новостями команды, нужно подписаться на страницу в "Инстраграм". Самые активные подписчики получат подарки.
"Много раз приходилось слышать: "Я видел весь Алтайский край!" Я с таким подходом не согласен. Объехать весь край – можно, а вот увидеть все – нельзя. Он по-настоящему уникален. Годы Великой Отечественной войны – особый срез истории нашего края. Это судьбы, это места, это события, которые сделали нашу малую родину такой, какая она есть. Этот тематический автотур – путешествие одновременно в пространстве и во времени", – рассказал журналист, член Алтайского отделения Русского географического общества Илья Кочетков.
Участники пробега вспомнят, какими села были в прошлом веке, и покажут, как они выглядят сегодня. Журналисты уверены, что благодаря этому проекту жители региона узнают много нового о крае, в котором живут.
Организатором трехдневного пробега стала редакция журнала "Антенна – Телесемь" в Барнауле, совместно спецпроектом "Победа в каждом из нас".
Помочь организовать автопутешествие откликнулись предприниматели. Главный партнер проекта – сеть АГЗС "Газойл". В числе тех, кто поддержал проект, – санаторий "Белокуриха", завод "Бочкари", ресторанный комплекс "Пятое колесо", центр туризма "Отдых всей семьей".
Команда автопробега "Телесемь Барнаул": Иван Соболев, Анастасия Балыкова, Юлия Годар, Татьяна Бонга.
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