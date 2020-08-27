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Виктор Томенко поздравил учителей с началом учебного года

, ИА "Амител"
Губернатор записал видеообращение к педагогам

Глава Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение, адресованное учителям. Губернатор дистанционно приветствовал их на традиционном августовском педагогическом совещании.

Томенко поблагодарил педагогов за организацию образовательного процесса во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что благодаря их усилиям число стобалльников на ЕГЭ в регионе выросло практически вдвое.

Кроме того, губернатор поздравил работников сферы образования с наступающим новым учебным годом.

"Дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поздравить всех руководителей образовательных организаций, учителей и наставников, всех педагогических работников с началом нового учебного года. Здоровья вам, душевного равновесия и профессиональных успехов!", — сказал Томенко.

Губернатор уточнил, что в этом году перед системой образования Алтайского края вновь стоят самые серьезные задачи. В частности, в регионе запланирована масштабная работа по реализации федеральных и краевых программ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2020 19:01
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