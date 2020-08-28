В Алтайском крае высадят 750 тысяч сосен

Порядка 750 тысяч сосен высадят в Озеро-Кузнецовском лесничестве в Алтайском крае в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает пресс-служба регионального Минприроды.
Мероприятие планируют провести 14, 16, 19, 21, 22 и 24 сентября, однако даты могут сдвинуть в зависимости от погодных условий. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка стабилизируется, к посадке деревьев смогут присоединиться все желающие.
Отметим, что традиционная всероссийская акция "Сохраним лес", посвященная победе в Великой Отечественной войне, существует уже пять лет. Добровольцы высаживают лиственные и хвойные деревья во многих регионах страны в память о погибших героях-соотечественниках.
Уточнить информацию о мероприятии можно по телефонам (38579) 2-86-99 и 2-22-31.
Комментарии
Почти миллион новых деревьев! Достойное дело! Удачи!
хоть одна новость радостная. только этого мало. Надо больше. вырубают в десятки раз больше. и затраты на посадки должны нести те - кто анваривается на вырубке леса
это не СОСНЫ, а саженцы, которые не приживутся/погибнут/сгорят по естественным и
другим причинам за те 50-80 лет,через которые можно их называть соснами
Но дело хорошее!!!