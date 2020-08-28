На въезде в Рубцовск построят новую кольцевую развязку

К октябрю 2020 года на въезде в Рубцовск построят кольцевую развязку, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Работы идут на 293-м километре федеральный трассы А-322, на пересечении с региональной дорогой К-03. Как отметил замглавы Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, перекресток с кольцевым движением снизит количество ДТП на пересечении автодорог, поскольку круговое движение позволяет "успокоить" трафик.
Средства на модернизацию выделили из федерального бюджета. Внешний диаметр кольца составит 88,5 метра, а в центре обустроят площадку, уложат новую систему водоотвода и проведут озеленение. Кроме того, освещать перекресток будет 30-метровый фонарный столб, который сделает участок дороги более заметным по ночам.
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