Пострадавшим от засухи алтайским хозяйствам выделят 300 млн рублей

Сельхозпредприятиям Алтайского края, которые значительно пострадали от летней засухи, власти окажут поддержку на сумму около 300 млн рублей, сообщил зампредседателя регионального правительства Александр Лукьянов.
По его словам, от засухи в этом году пострадало 240 хозяйств в 30 районах края, а общая площадь, на которой погибли посевы, составила 159 тысяч гектаров. По предварительным данным, общий материальный ущерб оценивается в 687 млн рублей.
Лукьянов также доложил, что посевная площадь в этом году составила 5,186 млн гектаров. На сегодня в регионе убрано свыше половины посевов ячменя, овса, гороха и чечевицы, а обмолочено 1,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 40% площади сева.
Введенный 10 июля режим ЧС сохраняется в 30 муниципалитетах. В настоящее время работа по оценке последствий и смягчению негативного влияния засухи на уборочную кампанию продолжается.
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