Контроль за охотниками усилят в Алтайском крае

Минприроды Алтайского края усилило патрулирование территории охотничьих угодий в связи с началом сезона охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 29 августа в регионе начнется сезон летне-осенней охоты на водоплавующую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Почти все охотники, которых в крае зарегистрировано более 68 тысяч, в этот день выезжают в охотугодья.
Для обеспечения правопорядка министерство усилило рейды, которые будут проходить на протяжении всего охотничьего сезона. Особое внимание уделят степным районам Алтайского края, а также особо охраняемым природным территориям, на которых отстрел дичи запрещен.
Минприроды напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности в лесу, установленных норм добычи ресурсов, техники безопасности при обращении с оружием и на воде. Если у охотника не окажется при себе охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружие или охоту, то праздник может быть омрачен составлением протокола.
Кроме того, запрещается охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 метров от жилья, стрелять по плохо видимым целям и по дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередачи.
Комментарии
Пустой трёп.
Минприроды Алтайского края усилило патрулирование территории охотничьих угодий в связи с началом сезона охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба ведомства.
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Транспортных средств добавили , количество мобильных патрулей увеличили , на топливо денег больше выделили? Конечно нет ,для этого необходимы дополнительные материально- денежные ресурсы ,которых и так в обрез. Поэтому присоединяюсь к 13:55
на волков можно разрешить охоту без лицензий... а остальную запретить