Пятница, 28 Август, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,24
€ 89
18°

980405 +4829
Обь
145см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Контроль за охотниками усилят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Открытие сезона могут омрачить отсутствие документов и охота на запрещенных территориях
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Минприроды Алтайского края усилило патрулирование территории охотничьих угодий в связи с началом сезона охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 29 августа в регионе начнется сезон летне-осенней охоты на водоплавующую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Почти все охотники, которых в крае зарегистрировано более 68 тысяч, в этот день выезжают в охотугодья.

Для обеспечения правопорядка министерство усилило рейды, которые будут проходить на протяжении всего охотничьего сезона. Особое внимание уделят степным районам Алтайского края, а также особо охраняемым природным территориям, на которых отстрел дичи запрещен.

Минприроды напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и пожарной безопасности в лесу, установленных норм добычи ресурсов, техники безопасности при обращении с оружием и на воде. Если у охотника не окажется при себе охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение оружие или охоту, то праздник может быть омрачен составлением протокола.

Кроме того, запрещается охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 метров от жилья, стрелять по плохо видимым целям и по дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередачи.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.08.2020 13:55
- гость -

Пустой трёп.

28.08.2020 14:18
CALIBR

Минприроды Алтайского края усилило патрулирование территории охотничьих угодий в связи с началом сезона охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба ведомства.
+++++++++++++++
Транспортных средств добавили , количество мобильных патрулей увеличили , на топливо денег больше выделили? Конечно нет ,для этого необходимы дополнительные материально- денежные ресурсы ,которых и так в обрез. Поэтому присоединяюсь к 13:55

28.08.2020 14:26
точный

на волков можно разрешить охоту без лицензий... а остальную запретить

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
15:05
Мошенники обманули бывшую жену Михаила Ефремова на миллион рублей 1
14:52
Телефонный мошенник похитил 150 тысяч рублей у работницы алтайской аптеки 2
14:40
Звезды тайского бокса отдыхают в Алтайском крае 0
14:29
Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло миллиона человек 1
14:16
На Алтае ищут сотрудников в ковидный госпиталь 6
14:03
В Алтайском крае придумали, как помочь туризму 1
13:52
В МИД Украины заявили о приостановке всех контактов с Белоруссией 5
13:40
Ученые выяснили, вредит ли просмотр порно отношениям 7
13:29
Контроль за охотниками усилят в Алтайском крае 3
13:17
Зачем нужна прививка от гриппа и нужно ли ставить ее переболевшим COVID-19 0
13:05
Шаги успешных продаж. Центр "Мой бизнес" проводит обучение для предпринимателей 0
12:54
В Белоруссии предложили отказаться от русского языка как официального 18
12:43
Более 180 пешеходных переходов оборудуют вблизи школ и детсадов в Алтайском крае 0
12:31
В ВОЗ заявили о негативном влиянии коронавируса на психику миллионов людей 9
12:19
Браконьеры убили трех косуль в Алтайском крае 6
12:07
Успей на бюджет. Подать документы в АлтГТУ можно до 30 августа 0
11:55
Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае 1 сентября 1
11:44
Несколько самолетов сели в Барнауле вместо Новосибирска 4
11:35
67 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 3
11:23
Алтай онлайн. Жителей края приглашают в виртуальное путешествие по региону 0
11:11
Депутаты АКЗС остались недовольны работой детского омбудсмена Ольги Казанцевой 7
10:58
Пострадавшим от засухи алтайским хозяйствам выделят 300 млн рублей 0
10:42
В Алтайском крае будут судить двух сутенеров 8
10:30
Изменились цены на природный газ для жителей Алтайского края 9
10:17
Путин создал резерв силовиков для помощи белорусским властям 25
10:06
В Алтайском крае спасатели достали мужчину из вырытого им колодца 1
09:52
Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник 3
09:39
На въезде в Рубцовск построят новую кольцевую развязку 1
09:26
Барнаулец спасал подругу от насилия и случайно убил человека 16
09:15
Познер выступил в защиту врачей, которые лечили Алексея Навального 16
09:06
В Алтайском крае высадят 750 тысяч сосен 3
08:54
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
08:46
Онколог рассказал, что предшествует раку 0
08:32
Жителям сел Зудилово и Новокраюшкино на Алтае, где вводили режим ЧС, вернули воду 0
08:16
Путин заявил, что пик проблем в экономике России пройден 26
08:03
"Попали в мясорубку". Почему фермеры Алтайского края готовятся массово вырезать скот 17
07:58
"Диктант Победы" в 2020 году. Когда пройдет и как на него попасть? 0
07:44
Почетное звание для Барнаула, митинги и отчет омбудсмена. Как прошла сессия АКЗС 0
07:30
Тяжело, жарко и нечем дышать. Как будни пожарных выглядят изнутри (защитного костюма) 1
07:15
"Довод", "Мулан". Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре 38
07:01
Квартира в центре города. Чем хороша одна из самых "свежих" новостроек в Новоалтайске 11
06:49
Брэд Питт завел новый роман после развода с Анджелиной Джоли 2
06:34
Мэрия Барнаула выделила 5 млн рублей на реконструкцию проблемного перекрестка 25
06:21
Соболев помирился с Дзюбой и сообщил об этом Черчесову 6
06:05
Ливни, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 28 августа 0
23:42
Такой день. Изменения в законе о маткапитале и задержание шпиона в Барнауле 2
23:14
Адвоката из Республики Алтай осудят за мошенничество с оплатой услуг 0
22:47
Вячеслав Франк поручил возобновить уроки "Барнауловедения" 11
22:12
Жерар Депардье ликвидирует компанию в Новосибирске 1
21:39
"И так сойдет". Ремонт асфальта в лужах после дождя удивил барнаульцев 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.