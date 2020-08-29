Шукшинский фестиваль стартует на Алтае. Без гостей. И кинотеатры закрыты. Тогда как?

Шукшинский кинофестиваль пройдет с 2 по 5 сентября в Барнауле. В этом году из-за коронавируса его проведут в необычном формате: фильмы покажут под открытым небом, а звездные гости не приедут на Алтай и будут выходить на связь через интернет.
Как пройдет Шукшинский кинофестиваль?
В этом году Шукшинский кинофестиваль проведут в усеченном формате, без красной дорожки, приглашенных гостей и творческих встреч. Открытие кинофестиваля состоится в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова. Церемонию покажут по каналу "Катунь 24".
В связи с тем, что кинотеатры закрыты (и открывать их власти не собираются пока), то показы фильмов пройдут на трех открытых барнаульских площадках: в парке "Барнаульская крепость", парке спорта Алексея Смертина, а также в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Какие фильмы покажут и кто в жюри?
В конкурсную программу вошло восемь картин: "Я свободен", "Седьмой пробег по контуру земного шара", "Отряд Таганок", "Залиния", "Куратор", "Калашников", "Нет Бога, кроме меня", "Смотри как я".
Жюри Шукшинского кинофестиваля в этом году возглавляет ответственный секретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин. Члены жюри будет работать дистанционно, однако один из них – наш земляк, режиссер, продюсер, сценарист Евгений Бедарев (с ним у нас выходила в марте программа "Переговорка", советуем посмотреть) – планирует приехать на Алтай во время проведения кинофестиваля.
Имена победителей будут названы 5 сентября. В 17 часов участники кинофестиваля выйдут на прямую связь с Барнаулом.
А что там с открытием кинотеатров? Ведь многие уже хотят в кино
Неизвестно. Владельцы кинотеатров обратились к Томенко с просьбой разрешить им работать, но реакции пока нет. В 53 регионах страны уже разрешены киносеансы. В Москве кинотеатры работают с 1 августа. Но жители края такой возможности лишены. Самое печальное, что с 27 августа в прокат вышло несколько крупных российских проектов, включая блокбастер "Вратарь галактики". А 3 сентября состоится премьера одного из главных фильмов года – "Довод" Кристофера Нолана. Но если власти региона не откроют кинотеатры – поклонники Нолана, кино и Роберта Паттинсона не увидят фильм на большом экране. В качестве альтернативы придется ехать в соседнюю Омскую или Новосибирскую область, где кинотеатры откроют в первые дни сентября. Тем более что есть отличный повод – "Довод".
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