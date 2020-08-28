На Алтае ищут сотрудников в ковидный госпиталь

Барнаульская городская больница № 5, на базе которой работает ковидный госпиталь, ведет набор врачей, сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.
Медучреждению требуются анестезиологи-реаниматологи и медсестры-анестезисты. Специалисты будут жить изолированно в обсерваторе, а проживание и питание за свой счет обеспечит работодатель.
В ведомстве подчеркнули, что медработники, которые в стационарных условиях оказывают помощь "ковидным" пациентам, получат стимулирующие выплаты. Так, врачам заплатят по 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал получит по 50 тысяч в месяц, а младший – по 25 тысяч.
Кроме того, медикам предоставляется единовременная страховка в 68,8 тысячи рублей на случай причинения вреда здоровью.
Уточнить информацию можно по телефонам (3852) 62-30-81 и (3852) 68-41-99, а также по электронной почте kvv@zdravalt.ru.
Комментарии
Теперь только добровольно принудительно
Странно: когда было +150-200 ковидных в день, они справлялись. Сейчас +60-70 - и персонал набирают. Мистика.
Лучше пусть у Туркмении поучатся с ковидом бороться, там за все время ни одного заболевшего.
С новым годом !!!
28.08.2020 14:27
- гость -
Лучше пусть у Туркмении поучатся с ковидом бороться, там за все время ни одного заболевшего.
Предлагаете как там, запретить слово коронавирусная инфекция)). Нет такого заболевания, нет больных. Оригинальное решение
Долговой и карты в руки
А зарплата будет, как будет? Или как ...?