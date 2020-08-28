Два человека пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае

Фото: Аварком Бийск "Все ДТП Бийска" / vk.com/avarcomdtp
Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло вечером 27 августа в Бийске, сообщает пресс-служба УГИБДД по Алтайскому краю.
Авария произошла у дома № 193/1 по улице Советской. 21-летний водитель ГАЗ-3102 во время обгона не убедился в безопасности маневра и, не справившись с управлением, столкнулся с ехавшей навстречу Toyota Premio под управлением 28-летнего автомобилиста.
После этого ГАЗ наехал на движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota Corona Premio, за рулем которого находилась 21-летняя девушка. От удара транспортное средство съехало на обочину и врезалось в электроопору.
В результате инцидента пострадали два человека, находящиеся в Toyota Corona Premio: водитель и 25-летний пассажир.
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