Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья

Экраны современных смартфонов, выполненные по технологии OLED, оказались вредными для человека, сообщил агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Он отметил, что результаты многих исследований свидетельствуют о том, что из-за особенностей регулировки яркости OLED-дисплеев примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость и сухость в глазах.
"Фактически яркость на OLED-экранах всегда равна ста процентам, а когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость – тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", – пояснил специалист.
Гриценко также рекомендует при усталости глаз повышать яркость OLED-экрана близко к максимальной. В этом случае, по его словам, мерцание будет меньше, однако в этом случае яркость может быть избыточной.
Комментарии
Все просто. айфон на IPS матрице. переход на новую матрицу, причем качественную - этослишком глобально - а от засвечивания на улице они лучше, народ берет телефоны эти зи за яркости...что делать? правильно - лучше рекламы только Антиреклама..
Нужно убедить, что оледовские матрицы вредны, чтобы народ не брал. и брал огрызки