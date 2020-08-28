29 августа в Барнауле начнется чемпионат Алтайского края по футболу

Чемпионат Алтайского края по футболу стартует 29 августа в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.
"В турнире примут участие восемь команд: "Темп", "Алтай", две команды "Полимера" и молодежка "Динамо" представляют столицу края, компанию им составили рубцовское "Торпедо", "Урожай" из Кытманово и "Спартак" из Горно-Алтайска", – говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за пандемии в этом году турнир пройдет в один круг.
29 августа в первом туре пройдет матч между "Темпом" и "Полимером" в барнаульском спорткомплексе "Темп", его начало состоится в 18:00. Встреча пройдет без зрителей, но будет вестись трансляция на YouTube-канале ФК "Темп".
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