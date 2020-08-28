Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Больше половины жителей России доверяют президенту Владимиру Путину, пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, "скорее доверяют" главе государства 58% граждан, "скорее не доверяют" – 31%, более 10% затруднились ответить. При этом 60% респондентов полагают, что Путин хорошо работает на своем посту, а каждый четвертый высказал обратное мнение.
Всероссийский телефонный опрос проводился среди четырех тысяч респондентов старше 18 лет. По словам организаторов исследования, статистическая погрешность составляет чуть менее 2%.
Как ранее сообщил amic.ru, согласно результатам опроса ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяют почти 65% опрошенных. При этом в период с 27 июля по 2 августа 2020 года уровень доверия к президенту стал самым низким за последние два месяца.
Комментарии
Опрос некорректен по своей сути.
сказочный опрос
Ага, и доверяю и зарплата у меня 120 тыс. Руб. И медицина у нас лучшая и деньги в школах не собирают и пенсионный возраст как и обещал не поднял и Вротенберги своим трудом миллиарды заработали . Короче-бог наш он а не президент (что ближе к истине)
Шо опять?
... не мешки ворочить
146% однозначно
Почему я этому не верю, наверное потому, что из магазина иду, а там опять ценники другие, ...и не в меньшую сторону, а з/п уже 3 год ни на копейку не подняли....
опрос среди членов его опг проводила да вертикали корупции-решательства?
Опять в госдуме опрос делали? У народа спросите.
На самом деле, много людей, кто за путена. Кто если не путен?
только он
За Лукашенко 80% проголосовало, а что получилось? Так что данный опрос некорректен.
28.08.2020 16:57
- гость -
А что получилось? Меньшинство за бузу получило по шапке!
28.08.2020 16:24
Медведь-шатун
Может работу смените?
28.08.2020 16:28
месный
28.08.2020 16:42
krash
Ну во всяком случае опрос проводился не среди вашего сетевого дерьма, которое к народу имеет весьма отдалённое отношение.
Когда в стране травят и садят политиков, то доверие к президенту растет судя по опросам.
28.08.2020 17:04
- гость -
да, опрос проводился среди вашего не сетевого дерьма
по домашним телефонам опрашивали
Вообще, вменяемость опрашиваемых под большим вопросом. Любой адекватный человек сбросит трубку, когда ему говорят про опрос, потому что в 99,99% случаев это будут мошенники.
Я 17:01
если у Лукашенко 80% зачем же ему бегать с автоматом, а на сына Колю одевать бронежелет и каску? при 80% можно без охраны ходить и все с цветами будут встречать!
28.08.2020 17:13
гость
Я 17:01
если у Лукашенко 80% зачем же ему бегать с автоматом, а на сына Колю одевать бронежелет и каску? при 80% можно без охраны ходить и все с цветами будут встречать!
У него главный аргумент - не могли же 80% подделать! Ну да, не могли, конечно.