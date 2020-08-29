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Новости

Цыганский барон из Бийска продал внучку известной семье ученых за 14 телевизоров

, ИА "Амител"
Дочь известных ученых в эфире НТВ узнала, что ее семья – нищие цыгане с Алтая

Дочка всемирно известных ученых – Галина Зелькович – в эфире программы "ДНК" на НТВ узнала, что на самом деле ее родители цыгане из алтайского города Бийска. Программа вышла в эфир 27 августа.

Галина Зелькович – дочь ученых. У нее высшее образование. В совершенстве знает английский язык. Долгое время жила в США. Однажды ее родители признались, что усыновили Галину у семьи цыган из алтайского города Бийска. Якобы настоящая мать женщины забеременела в 14 лет без согласия цыганского барона. По правилам, она была обязана избавиться от дочери. Барон продал семье ученых ребенка в обмен на 14 новых телевизоров. Это произошло в середине 70-х годов в Бийске.

Во время программы Галина встретилась со своей биологической матерью. Она живет в наукограде в собственном доме, получает 8 тысяч рублей пенсию. Остальные дети женщины нигде не работают. Они также прилетели на эфир в Москву и заявили, что готовы принять в семью Галину Зелькович.

Полный выпуск программы "ДНК" можно посмотреть по ссылке.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.08.2020 09:42
- гость -

Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Но только к этому желтой неожиданости это не имеет никакого отношения. ..

29.08.2020 09:44
- гость -

Чего только не случается в жизни.И как говорят Абориген с месным: от телевизоров одно расстройство.

29.08.2020 09:47
- гость -

Ты везде решил отметить, троляка?

29.08.2020 09:51
то 09:47

А ты уже всё просмотрел?Приготовься,дальше хуже будет .Для тебя.

29.08.2020 10:05
- гость -

Накрылся прстынёй и уже ползу на кладбище.

29.08.2020 10:11
- гость -

Вначале используй простыню,смоченную в холодной воде.Должно помочь:по крайней мере хоть на какое-то время тебя покинут мысли о кладбище.

29.08.2020 10:12
CALIBR

За студентку Нину больше давали. Товарищ Саа...ах какой хороший человек , к примеру.

29.08.2020 10:17
- гость -

Накрылся мокрой простынёй - жду дальнейших распоряжений.

29.08.2020 10:21
- гость -

Изначальный эфир годичной, если не более, давности. Зачем эта странная "новость"?

29.08.2020 10:24
- гость -

Инет лагал

29.08.2020 10:27
- гость -

А сейчас немного местных новостей.Не о цыган,но тоже о продаже.Новость эту вчера принесла мне сорока на хвосте.Итак, уважаемые барнаульцы и гости нашего славного,орденоносного города.Оказывается детский парк " Барнаульская Крепость" со дня на день демонтируют,начиная с Колеса обозрения.И на этом месте,где скрещивается два проспекта-Молодёжная с Социалистическим вознесётся ввысь здание Гранд отеля из стекла и бетона.Для очень-очень,богатых-пребогатых гостей нашего города.Так что,господа-товарищи либералы,возьмите листочек,напишите на нём слово "демократия",сверните в трубочку и засуньте её сами знаете куда.

29.08.2020 10:29
то 10:17

Подожди полчаса,может без укола обойдётся.

29.08.2020 10:33
CALIBR

29.08.2020 10:27
- гость -
++++++++++++
Истинные ура-патриот , у которого все новости кончаются @опой .
Кто правит мэрий - либералы из ЕР ?
Так ты попал, дружок за экстремисткое высказывание - будет тебя и повестка , будет тебе и @опа.
Собирай тревожный чемоданчик в казённый дом.

29.08.2020 10:37
to 10-29

Пионер ответил: "Я уколов не боюсь! Если надо - уколюсь. "

29.08.2020 10:41
Как снести?

Дык горка же непростая. Там же бункер для ленина 59. "Метро барнаульское"



29.08.2020 10:45
- гость -

В совершенстве знает английский язык - это сегодня редкость в США?

29.08.2020 10:48
Трамп

Да латиносы заполониле...

29.08.2020 10:48
- гость -

Собирай тревожный чемоданчик в казённый дом.

Кал, а что в твоем чемоданчике сложено?

29.08.2020 10:54
- гость -

В любом случае его надо отвлечь от мыслей о кладбище.На кладбище тихо,спокойно,пристойно;оно всех примирит.Анекдот пришёл на ум,я его как-то раньше здесь "опубликовывал".Идёт мужик по лесу-солнышко светит,птички поют,короче душа радуется.Вдруг слышит, кто-то стонет.Он на звук пошёл,глядь,- а под деревом карлик сидит.Сидит,ноет и стонет:" Ой как всё плохо,ох да когда же это всё закончится".Мужик постоял-постоял,послушал-послушал и ка-а-к тюкнет ему по башке кулаком.Тот за голову схватился:" Ну вот, каждым днём всё хуже и хуже".

29.08.2020 10:57
Ты точно из Би

Анекдот №-322919006
Идет ночью по кладбищу горбатый мужик, вдруг ему громкий голос говорит :
- Мужик ты горбатый ?
- Да, я горбатый
- Нет мужик, ты не горбатый !!!
- Да нет, я горбатый !
- Нет мужик, ты не горбатый !..
Мужик прибегает домой, глядит в зеркало, а горба действительно нет. Тот
радостный звонит своему хромому другу, говорит:
- Слушай, иду сейчас по кладбищу, вдруг голос ни откуда сказал, что я не
горбатый. Прихожу домой, и действительно горба нет.
Хромой ковыляет на кладбище. Идет по кладбищу, вдруг голос:
- Мужик ты горбатый ?
- Нет, я не горбатый, я хромой !
- Нет мужик ты горбатый !..
[2]
Выпуск: анекдоты повторные 29 декабря 1997

29.08.2020 10:58
- гость -

29.08.2020 10:17
- гость -
Накрылся мокрой простынёй - жду дальнейших распоряжений.

Съезди в томский аэропорт и попей там чайку.

29.08.2020 11:03
- гость -

Я там был в конце февраля. .. водку надо пить, а не чай )))

29.08.2020 11:15
- гость -

А ну нас в деревне случай был.Приехала как-то фельдшерица прививки делать.Сделала укол одному мужику.Он поморщился и вдруг догадался.Говорит ей:"Эта прививка от Ковида?"Она ему:"Да.Вы меня считаете плохим человеком?"Он ей:" Нет, вы неплохой человек,человек вы просто замечательный."Вытер рукой выступившие после укола слюни изо рта и говорит ей: "Как я выгляжу".А у неё слёзы на глазах,она головой кивнула и говорит" Годится". Он встал,такой,застегнулся на все пуговицы,повернулся к ней спиной и пошёл.А на пятом шаге он упал словно сноп покошенный.А она на него смотрела и вытирала ладонью слёзы бегущие из глаз.Только что губы не кусала.А по радио в это время звучала трагическая музыка.И там ещё женский хор подпевал.

29.08.2020 11:29
Бгг

Братан, у вас там норм всё? Тушите срочно поля с коноплей....

29.08.2020 11:48
- гость -

где там в передаче про Бийск? и 14 телеков - это семья дому малютки подарила. Во дают, журналюги. Похлеще цыган заливают))

29.08.2020 11:54
Вася

Я пока коменты читал - у меня конь пропал...

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