Спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к докризисным значениям

С июня в Алтайском крае восстанавливается спрос на потребительские кредиты и уже вернулся к "доковидным" показателям, пишет пресс-служба Алтайского краевого отделения Сибирского главного управления Центробанка РФ.
По информации регулятора, причиной снижения спроса на кредиты стало ужесточение требований в апреле 2020 года. Тогда на фоне пандемии некоторые банки снизили максимальный размер кредита и оптимизировали линейку продуктов.
После частичной отмены "ковидных" ограничений в регионе треть банков смягчила условия: ссуды стали выдавать на более продолжительные сроки, а ставки понизились. При этом 61% кредитных организаций оставили условия прежними.
В результате только в июне спрос на потребительские кредиты восстановился до уровня февраля и составил 11,4 млрд рублей, а на 1 июля портфель потребительских кредитов достиг отметки 133 млрд рублей.
В общей сложности за первую половину 2020 года заемщики из Алтайского края получили от банков почти 83 млрд рублей кредитов – это на 5,5 млрд рублей больше, чем годом ранее.
Во втором полугодии банки ожидают оживления спроса на новые кредиты и планируют дальнейшее смягчение условий их выдачи.
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