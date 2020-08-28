Кинотеатр "Родина" готовится к приему Барнаульского планетария

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Здание кинотеатра "Родина" готовят к размещению в нем Барнаульского планетария, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
28 августа глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по вопросу реконструкции бывшего здания кинотеатра "Родина" на проспекте Ленина, 19, для размещения в нем Барнаульского планетария. В совещании участвовали руководители администрации Барнаула, краевого Минкульта, театра кукол "Сказка" и Барнаульского планетария.
Участники ознакомились с концепцией размещения, автором которой выступил архитектор Александр Деринг. Согласно проекту, единовременно в залах и учебных комнатах смогут расположиться порядка 100 посетителей.
Как отметил председатель комитета по культуре Геннадий Паршков, сейчас почти завершены проектные работы, вся необходимая документация будет готова в октябре 2020 года. На реконструкцию здания и приобретение оборудования из городского бюджета потребуется около 30 млн рублей.
Вячеслав Франк подчеркнул, что расходная часть бюджета на данный момент формируется и вопрос о выделении средств на модернизацию обсудят на предстоящей сессии БГД. Мэр выразил уверенность, что депутаты городского собрания поддержат идею.
Напомним, что старейший кинотеатр Барнаула "Родина", принадлежавший сети "Киномир", прекратил свою работу 12 января 2017 года. Причиной закрытия комплекса стало отсутствие доходов от заведения.
Тогда же пошли и разговоры о том, что в 2018 году в пустующее строение может заехать Барнаульский планетарий, здание которого в 2014 году передали в пользу РПЦ. При этом власти в течение нескольких лет не могли найти место для новой "прописки" планетария, а потому срок освобождения помещений не раз переносился.
В 2018 году мэрия и городская митрополия пришли к соглашению, что планетарий может находиться на старом месте в парке "Изумрудный" в течение еще трех лет.
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