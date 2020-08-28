Пятница, 28 Август, 19:09

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,64
€ 88,74
19°

980405 +4829
Обь
145см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Кинотеатр "Родина" готовится к приему Барнаульского планетария

, ИА "Амител"
На реконструкцию здания планируют выделить 30 млн рублей из городского бюджета

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Здание кинотеатра "Родина" готовят к размещению в нем Барнаульского планетария, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

28 августа глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по вопросу реконструкции бывшего здания кинотеатра "Родина" на проспекте Ленина, 19, для размещения в нем Барнаульского планетария. В совещании участвовали руководители администрации Барнаула, краевого Минкульта, театра кукол "Сказка" и Барнаульского планетария.

  

Участники ознакомились с концепцией размещения, автором которой выступил архитектор Александр Деринг. Согласно проекту, единовременно в залах и учебных комнатах смогут расположиться порядка 100 посетителей.

Как отметил председатель комитета по культуре Геннадий Паршков, сейчас почти завершены проектные работы, вся необходимая документация будет готова в октябре 2020 года. На реконструкцию здания и приобретение оборудования из городского бюджета потребуется около 30 млн рублей.

Вячеслав Франк подчеркнул, что расходная часть бюджета на данный момент формируется и вопрос о выделении средств на модернизацию обсудят на предстоящей сессии БГД. Мэр выразил уверенность, что депутаты городского собрания поддержат идею.

Напомним, что старейший кинотеатр Барнаула "Родина", принадлежавший сети "Киномир", прекратил свою работу 12 января 2017 года. Причиной закрытия комплекса стало отсутствие доходов от заведения.

Тогда же пошли и разговоры о том, что в 2018 году в пустующее строение может заехать Барнаульский планетарий, здание которого в 2014 году передали в пользу РПЦ. При этом власти в течение нескольких лет не могли найти место для новой "прописки" планетария, а потому срок освобождения помещений не раз переносился. 

В 2018 году мэрия и городская митрополия пришли к соглашению, что планетарий может находиться на старом месте в парке "Изумрудный" в течение еще трех лет.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
18:46
В Забайкалье подросток прикурил сигарету от свечи на церковном алтаре 0
18:15
АлтГУ вошел в международный рейтинг "Три миссии университета" 0
17:50
Спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к докризисным значениям 0
17:39
Роспотребнадзор: в этом году родителей не будут запускать в школы 3
17:27
Кинотеатр "Родина" готовится к приему Барнаульского планетария 0
17:15
Бесплатный и безлимитный. "Ростелеком" подключает уличный Wi-Fi в селах Алтая 0
17:01
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья 3
16:44
В Алтайском крае создали региональный туристский реестр 0
16:30
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса 0
16:20
Маньяки и журналисты: десять лучших персонажей фильмов Дэвида Финчера 3
16:12
Павловский тракт и дорогу к гребному каналу в Барнауле отремонтируют за 189 миллионов 4
16:05
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину 37
15:56
29 августа в Барнауле начнется чемпионат Алтайского края по футболу 0
15:43
Более 4,8 тысячи зараженных коронавирусом выявили в России за сутки 0
15:30
В поисках скидки. Где найти промокоды на любые покупки в интернете 0
15:18
Два человека пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае 0
15:05
Мошенники обманули бывшую жену Михаила Ефремова на миллион рублей 1
14:52
Телефонный мошенник похитил 150 тысяч рублей у работницы алтайской аптеки 3
14:40
Звезды тайского бокса отдыхают в Алтайском крае 0
14:29
Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло миллиона человек 2
14:16
На Алтае ищут сотрудников в ковидный госпиталь 13
14:03
В Алтайском крае придумали, как помочь туризму 1
13:52
В МИД Украины заявили о приостановке всех контактов с Белоруссией 9
13:40
Ученые выяснили, вредит ли просмотр порно отношениям 7
13:29
Контроль за охотниками усилят в Алтайском крае 3
13:17
Зачем нужна прививка от гриппа и нужно ли ставить ее переболевшим COVID-19 1
13:05
Шаги успешных продаж. Центр "Мой бизнес" проводит обучение для предпринимателей 0
12:54
В Белоруссии предложили отказаться от русского языка как официального 22
12:43
Более 180 пешеходных переходов оборудуют вблизи школ и детсадов в Алтайском крае 0
12:31
В ВОЗ заявили о негативном влиянии коронавируса на психику миллионов людей 11
12:19
Браконьеры убили трех косуль в Алтайском крае 6
12:07
Успей на бюджет. Подать документы в АлтГТУ можно до 30 августа 0
11:55
Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае 1 сентября 1
11:44
Несколько самолетов сели в Барнауле вместо Новосибирска 5
11:35
67 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 3
11:23
Алтай онлайн. Жителей края приглашают в виртуальное путешествие по региону 1
11:11
Депутаты АКЗС остались недовольны работой детского омбудсмена Ольги Казанцевой 7
10:58
Пострадавшим от засухи алтайским хозяйствам выделят 300 млн рублей 0
10:42
В Алтайском крае будут судить двух сутенеров 11
10:30
Изменились цены на природный газ для жителей Алтайского края 10
10:17
Путин создал резерв силовиков для помощи белорусским властям 30
10:06
В Алтайском крае спасатели достали мужчину из вырытого им колодца 1
09:52
Успение Пресвятой Богородицы. Когда и как отмечают этот праздник 3
09:39
На въезде в Рубцовск построят новую кольцевую развязку 1
09:26
Барнаулец спасал подругу от насилия и случайно убил человека 16
09:15
Познер выступил в защиту врачей, которые лечили Алексея Навального 18
09:06
В Алтайском крае высадят 750 тысяч сосен 3
08:54
Еще 22 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
08:46
Онколог рассказал, что предшествует раку 0
08:32
Жителям сел Зудилово и Новокраюшкино на Алтае, где вводили режим ЧС, вернули воду 0
08:16
Путин заявил, что пик проблем в экономике России пройден 27
08:03
"Попали в мясорубку". Почему фермеры Алтайского края готовятся массово вырезать скот 17
07:58
"Диктант Победы" в 2020 году. Когда пройдет и как на него попасть? 0
07:44
Почетное звание для Барнаула, митинги и отчет омбудсмена. Как прошла сессия АКЗС 0
07:30
Тяжело, жарко и нечем дышать. Как будни пожарных выглядят изнутри (защитного костюма) 1
07:15
"Довод", "Мулан". Долгожданные фильмы 2020 года, которые покажут в сентябре 42

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.